Tema ’Sicurezza’: "Pochi organici?. Chieda al governo"

Scontro politico acceso sul tema della sicurezza in Amiata, dopo le dichiarazioni della candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Guendalina Amati, che aveva puntato il dito contro i sindaci amiatini accusandoli di inerzia di fronte alla carenza di personale tra le Forze dell’ordine sul territorio. Immediate le repliche da parte del Pd che ribalta le accuse e chiama direttamente in causa il governo nazionale. "La sicurezza non può sempre essere usata per parlare alla pancia della gente — dicono dal coordinamento Pd dell’Amiata Grossetana — ma deve essere affrontata con serietà e responsabilità. E la responsabilità è a Roma, non nei piccoli Comuni di montagna".

Secondo il Pd, le critiche di Amati e di FdI sono strumentali e slegate dalla realtà istituzionale. "È curioso che chi rappresenta il partito di governo venga a fare la morale proprio sull’Amiata — continuano i Dem — quando è lo stesso esecutivo, in carica da due anni, a non aver mai dato risposte concrete alle richieste dei sindaci". Il Pd ricorda un episodio: l’appello formale lanciato dalle amministrazioni locali nel novembre 2024, in cui si chiedeva un rafforzamento dei presìdi di sicurezza e il ripristino della Compagnia Carabinieri ad Arcidosso. Una richiesta rimasta senza risposta.

I dem non risparmiano stoccate anche sul piano politico: "Il doppiopesismo è evidente — afferma Federico Badini, coordinatore Pd dell’Amiata Grossetana —. sull’Amiata si accusa il centrosinistra, ma a Grosseto, dove governa il centrodestra, di chi sarebbe la responsabilità della carenza di Forze dell’ordine? I Carabinieri dipendono dal ministero della Difesa, le decisioni sull’organico vengono prese a Roma, non nei consigli comunali. Dopo due anni di governo Meloni, i problemi sono gli stessi".

Il Pd torna quindi a chiedere il ripristino della Compagnia Carabinieri ad Arcidosso, già approvato all’unanimità nel 2024 dall’Unione dei Comuni.