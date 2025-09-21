Oggi si spara: ’apertura’ per diecimila doppiette

GROSSETOAl via oggi per circa diecimila maremmani la stagione venatoria. Sono divisi tra i due Atc, il 7, quello più popoloso, che comprende Grosseto, l’Amiata e la zona sud composto da oltre 6.700 cacciatori e il 6, Colline Metallifere e zona nord con circa 3mila doppiette. Dopo le giornate di preapertura del 1 e 7 settembre dedicate al prelievo in deroga di alcune specie come Storno, Piccione e Tortora dal collare da oggi si potrà sparare fino al 31 gennaio 2026. In base al calendario venatorio, è possibile esercitare la caccia tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Lunedì, mercoledì e giovedì, insieme al sabato e alla domenica, sono dunque le giornate in cui i cacciatori hanno la possibilità di scegliere liberamente quando andare a caccia, mentre martedì e venerdì sono considerati giorni di silenzio venatorio, in cui è vietata l’attività. Oggi quindi si potrà cacciare piccione e tortora dal collare (fino al 31 gennaio 2026), storno (fino al 14 dicembre). Per il cinghiale la stagione di caccia inizierà il 1° ottobre 2025 e si concluderà il 31 gennaio 2026. La gestione della caccia al cinghiale sarà ancora una volta caratterizzata da un approccio selettivo, con la possibilità di utilizzare i visori notturni. La lepre si potrà cacciare fino all’8 dicembre.