Fabrizio Rossi (FdI). Interrogazione: "Stop all’invasione della Maremma"

"La Maremma rischia di essere trasformata in una distesa di pale eoliche alte 200 metri, quattro volte la Torre di Pisa, con un impatto devastante sul paesaggio, sull’ambiente e sulla nostra economia turistica e agricola. Tutto questo è inaccettabile". A lanciare l’allarme è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dell’Ambiente. Rossi ha puntato l’attenzione sulla "crescente pressione dei progetti di eolico industriale nella provincia di Grosseto": ben 10 impianti presentati, con 104 aerogeneratori da 200 metri di altezza e una potenza complessiva pari a 658 megawatt, circa il 45% del fabbisogno regionale previsto entro il 2030". Il deputato ha sottolineato anche il tema dell’affidabilità delle società proponenti: "Molte di queste realtà operano con capitali minimi e senza garanzie reali". Dal ministero è arrivata una parziale apertura. Il sottosegretario Claudio Barbaro, nella sua risposta, ha confermato che a seguito della sentenza del Tar Lazio, il ministero sta lavorando con altri dicasteri per ridefinire i criteri per l’individuazione delle aree idonee, con particolare attenzione alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale.