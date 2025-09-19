Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Grosseto
CronacaFabrizio Rossi (FdI). Interrogazione: "Stop all’invasione della Maremma"
19 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Fabrizio Rossi (FdI). Interrogazione: "Stop all’invasione della Maremma"

Per approfondire:

"La Maremma rischia di essere trasformata in una distesa di pale eoliche alte 200 metri, quattro volte la Torre di Pisa, con un impatto devastante sul paesaggio, sull’ambiente e sulla nostra economia turistica e agricola. Tutto questo è inaccettabile". A lanciare l’allarme è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dell’Ambiente. Rossi ha puntato l’attenzione sulla "crescente pressione dei progetti di eolico industriale nella provincia di Grosseto": ben 10 impianti presentati, con 104 aerogeneratori da 200 metri di altezza e una potenza complessiva pari a 658 megawatt, circa il 45% del fabbisogno regionale previsto entro il 2030". Il deputato ha sottolineato anche il tema dell’affidabilità delle società proponenti: "Molte di queste realtà operano con capitali minimi e senza garanzie reali". Dal ministero è arrivata una parziale apertura. Il sottosegretario Claudio Barbaro, nella sua risposta, ha confermato che a seguito della sentenza del Tar Lazio, il ministero sta lavorando con altri dicasteri per ridefinire i criteri per l’individuazione delle aree idonee, con particolare attenzione alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

Tag dell'articolo

AmbienteMaremma