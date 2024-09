La cerimonia e le promesse: il matrimonio di Enrico Bartolini e Roberta Morise in Toscana

Castiglione della Pescaia, 1 settembre 2024 – “Due persone fra loro diversissime. Enrico così misurato, Roberta un fuoco”. Sono le parole di Alberto Matano, noto conduttore Rai, che ha celebrato il matrimonio di Enrico Bartolini e Roberta Morise.

Lui, il secondo chef più stellato al mondo, lei volto della televisione di molti programmi, anche Rai. Il loro amore è nato nell’estate 2023. Un anno dopo, con in mezzo la nascita del figlio Gianmaria, si sono sposati nel resort L’Andana, a Castiglione della Pescaia, all’interno del quale Bartolini “firma” uno dei suoi ristoranti in giro per l’Italia e non solo.

Una festa con diversi volti noti. Un matrimonio classico che, come ormai è consuetudine per molti vip, si è sviluppato di fatto su tre giorni, con la cena di benvenuto di venerdì, il matrimonio del sabato e il post matrimonio della domenica.

Si chiude in Toscana un’estate di tanti fiori d’arancio tra volti noti. Come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Artimino, in provincia di Prato, o quello della figlia di Milly Carlucci con un principe. Fino a quello di Federico Chiesa, giocatore ex Juventus passato da poco al Liverpool.

La coppia, il look

Vestiti classici per la coppia al matrimonio. Roberta Morise aveva un abito bianco ampio con velo, mentre Enrico Bartolini aveva un completo scuro con camicia bianca e papillon nero. Vestiti sobri e classici, che ricalcavano quelli della cena di benvenuto di venerdì, dove la sposa aveva un altro abito bianco vaporoso e lo sposo un completo giacca e pantaloni bianco. Al matrimonio vero e proprio, vestito scuro ma senza cravatta e con camicia bianca per Alberto Matano, che aveva un fiore bianco all’occhiello e con tanto di fascia tricolore, come si conviene ai celebranti civili.

La cerimonia

"Mi hai tenuto per mano fin dal primo momento”, dice Roberta Morise nelle promesse di matrimonio a Enrico Bartolini citando Erri De Luca. A parlare, durante la celebrazione civile, anche alcuni amici degli sposi che hanno fatto i loro auguri. “Dichiaro con un filo emozione che siete uniti in matrimonio”, dice Alberto Matano pronunciando la formula dopo lo scambio degli anelli. “A me spetta il compito – aveva anche detto Matano – di traghettare questi sposi verso il loro futuro insieme”. Al posto del riso, grandi cesti bianchi contenevano coni con petali di rose sempre bianchi, che sono stati lanciati dagli invitati in segno di buon auspicio.

La festa

Il grande party dopo la cena è andato avanti tutta la notte a suon di musica. Non poteva essere altrimenti, visto che Roberta Morise è anche una grande appassionata di canto, proponendo già alla cena del venerdì agli invitati una serie di grandi classici della musica italiana interpretati da lei. Un vero e proprio show realizzato anche in collaborazione con un gruppo che, sul palco, si è esibito proprio insieme agli sposi. Poi la torta e le bottiglie di champagne personalizzate con la foto degli sposi. Quindi ancora spazio alla musica e al gruppo spettacolo che ha animato sul palco l’intera festa. Tutto è andato avanti fino a notte inoltrata.