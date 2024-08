Perché sarà Alberto Matano a sposare in Toscana lo chef Enrico Bartolini e Roberta Morise

Castiglione della Pescaia, 30 agosto 2024 – Tra i volti noti al matrimonio di chef Enrico Bartolini, pluristellato, toscano originario di Castelmartini e della presentatrice Roberta Morise ci sarà Alberto Matano. Che avrà un compito non secondario. Sarà infatti lui a celebrare il rito civile. Ma perchè il celebre volto de La Vita in Diretta è stato scelto dalla coppia?

Tutto risale a una puntata de La Vita in Diretta in cui era stata proprio la Morise a essere ospite. E’ stato in quell’occasione che la futura sposa ha chiesto al presentatore di celebrare il rito. Matano ha accettato di buon grado. E dunque a Castiglione della Pescaia ci sarà anche lui per la grande festa che durerà di fatto tre giorni.

La coppia Bartolini Morise ha un figlio piccolo, Gianmaria. La festa sarà comunque ristretta e riservata a pochi parenti e amici. Per una cerimonia intima ma di charme. E il luogo del banchetto nuziale sarà La Trattoria, uno dei locali gestiti da chef Bartolini che si trova all’interno del resort l’Andana. E’ qui che gli ospiti saranno accolti per un menu di alto livello.