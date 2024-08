E’ da favola il matrimonio di chef Enrico Bartolini con Roberta Morise: nozze vip in Toscana

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 30 agosto 2024 – Un matrimonio da favola, che caratterizza questo ultimo scorcio dell’estate. Lo chef Enrico Bartolini, pluristellato, proprietario di diversi locali, convola a nozze con Roberta Morise, presentatrice Rai, volto, tra gli altri programmi, de “I Fatti Vostri”, “Camper” e “Linea Verde Discovery”. Teatro del matrimonio è Castiglione della Pescaia e i suoi paesaggi da sogno. L’evento principale si svoglerà in un resort esclusivo.

Bartolini aveva fatto la proposta di matrimonio a Dubai alla compagna. Adesso le celebrazioni, che iniziano venerdì 30 e si chiuderanno domenica 1 settembre. Un intero weekend dunque dedicato alle nozze. A celebrarle sarà un altro volto Rai, Alberto Matano. Era stata la stessa Morise a chiederlo in diretta al presentatore.

Molta la curiosità a Castiglione della Pescaia. Bartolini è conosciuto anche in tv. E’ stato infatti giurato di “Celebrity chef”, uno dei fortunati programmi di Alessandro Borghese, quello in cui due vip si sfidano in cucina avendo a disposizione due brigate per realizzare il loro menu. Bartolini ha svolto come giurato una stagione del programma. La coppia ha un figlio.

Tante le nozze vip in Toscana in questa estate 2024, come quelle della figlia di Milly Carlucci, Angelica. Enrico Bartolini è uno degli chef toscani più conosciuti. E’ nato a Castelmartini, frazione di Larciano. Ha studiato all’istituto alberghiero di Montecatini per poi intraprendere una carriera da chef a livello internazionale. Il legame con la Toscana è comunque sempre rimasto molto forte.