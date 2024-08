Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono conosciuti a Castiglione della Pescaia, luogo delle nozze

Castiglione della Pescaia, 30 agosto 2024 – Le partecipazioni e i biglietti di ringraziamento agli invitati sono realizzati con disegni a matita che ritraggono la campagna toscana. E anche il menu rispetterà la tradizione.

Un menu ovviamente di livello, come si conviene a uno chef stellato. E’ uno dei matrimoni vip dell’estate toscana quello tra la presentatrice Rai Roberta Morise, 38 anni e lo chef stellato Enrico Bartolini, 44.

E’ il secondo chef più stellato al mondo ed è anche lui un volto tv, avendo partecipato tra l’altro come giurato a Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese in cui due vip si sfidano in cucina. Roberta Morise racconta i festeggiamenti su Instagram. La coppia ha un figlio, Gianmaria, quattro mesi.

La cerimonia e la festa sono piuttosto intime. Parteciperà un numero ristretto di parenti e amici, che proprio in queste ore sono arrivati a Castiglione della Pescaia, nella tenuta in cui c’è il resort dell’Andana, all’interno del quale c’è La Trattoria, il ristorante gestito proprio da Enrico Bartolini. Un’estate speciale per la coppia, la prima con il figlio Gianmaria. Con il quale a metà agosto i futuri sposi sono andati in Calabria, a Cirò Marina, dai parenti di lei, per far conoscere il piccolo.

"Una festa bucolica” dice Roberta Morise raccontando la festa che si tiene in Maremma. Intorno alla coppia, le persone a loro care. La coppia si è conosciuta proprio a Castiglione della Pescaia. il 31 luglio del 2023 e proprio al ristorante dello chef i due si conobbero. Da lì iniziarono la frequentazione e la storia. La proposta di matrimonio è stata fatta da Bartolini a San Valentino 2024.