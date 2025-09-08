Maremma, maxi sequestro di carne di cinghiale: poca igiene e assenza di tracciabilità

Grosseto, 8 settembre 2025 – Sequestrati in Maremma 44 mezzene di cinghiale (la mezzena è Ognuna delle due parti in cui viene tagliato, longitudinalmente, un animale macellato), ingenti quantità di carne congelata e due celle frigorifere prive dei requisiti igienico-sanitari. Le verifiche, condotte nell'area dell'Albegna, hanno rilevato gravi irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti destinati alla somministrazione al pubblico. L'operazione congiunta dei carabinieri forestali di Orbetello e del personale ispettivo della Asl - si è svolta nell'ambito del protocollo operativo dei controlli agroalimentari. I controlli hanno interessato le strutture utilizzate per la preparazione e distribuzione dei cibi, i locali adibiti al sezionamento delle carni e le celle frigorifere impiegate per la conservazione degli alimenti. Le ispezioni hanno evidenziato carenze gravi, tra cui il mancato rispetto dei requisiti minimi di igiene, l'assenza di tracciabilità delle carni, e l'utilizzo di locali non idonei dal punto di vista sanitario. Una delle celle frigorifere sequestrate era collocata all'interno di un capannone pertinenza di un'abitazione privata, priva di registrazione sanitaria.