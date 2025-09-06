L’assessora Rusconi entra in Fratelli d’Italia: "Danno risposte concrete"

GROSSETOL’assessore al bilancio del comune di Grosseto, Simona Rusconi, entra ufficialmente a far parte di Fratelli d’Italia. L’annuncio ufficiale è stato dato dal deputato grossetano Fabrizio Rossi, assieme al presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Minucci, al vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, all’assessore all’ambiente, Erika Vanelli, al capogruppo in consiglio comunale, Andrea Guidoni e al coordinatore comunale di Grosseto, Luca Vitale.

"Si rafforza, con l’ingresso di Simona Rusconi nel nostro partito – dichiarano Rossi, Minucci, Ceccherini, Vanelli, Guidoni e Vitale, - in seno alla giunta comunale guidata dal sindaco Vivarelli Colonna la presenza di Fratelli d’Italia. Siamo la prima forza di governo sia nazionale che locale, un movimento politico serio e credibile. Siamo il primo partito del Paese, siamo il primo partito della provincia di Grosseto, siamo il primo partito della nostra città con oltre il 32% ricevuto alle ultime Europee del 2024. Simona è una persona competente, molto valida e preparata, un amministratore che in questa consiliatura ha dato un forte impulso all’azione amministrativa dell’ente, dimostrando dinamismo e coerenza. Non ha mai avuto tessere di partiti politici e oggi ha scelto con convinzione Fratelli d’Italia". E poi ancora. "Accogliamo con entusiasmo Simona Rusconi nel partito, con la certezza e consapevolezza che saprà dare un contributo importante per la crescita del movimento".

"Ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia – spiega Simona Rusconi, - la mia prima esperienza politica, dopo anni di impegno lavorativo e professionale. La politica per me è servizio ai cittadini e con questo spirito mi avvicino al partito che più di ogni altro incarna i miei valori, da sempre. Un partito che ha dimostrato di essere vicino ai territori e capace di dare risposte credibili ai problemi. A partire dalla mia città, dove ho trovato dei colleghi di giunta che stimo".