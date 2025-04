L’appello del vescovo Bernardino: "Invitiamo tutti alla preghiera"

GROSSETO "La Chiesa di Grosseto si unisce nella preghiera alla Chiesa universale per la morte del nostro Papa Francesco, nella gratitudine al Signore per il suo instancabile ministero. Invitiamo tutti alla preghiera perché il Risorto accolga il suo servo nella gioia del paradiso". Queste le parole del vescovo di Grosseto, bernardino Giordano, ieri appena appresa la notizia della morte di Papa Francesco. Poi l’impegno di organizzare i momenti di raccoglimenti e di preghiera proprio in memoria del papa. Momenti per i fedeli di ritrovarsi e condividere un momento di dolore.

Momenti che si siterranno in varie chiese della città e della provincia. La prima ieri pomeriggio nella chiesa del Santissimo Crocifisso e poche ore dopo in Santa Lucia. Oggi. Momenti di preghiera si terranno nella chiesa di Bagno di Gavorrano, con la messa alle 8.30. A Caldana alle 16.30 con la celebrazione della messa nell’oratorio di Sant’Antonio. Poco più tardi, a Roselle, alle 17.30 con rosario e poi la celebrazione della messa. Sempre oggi nella parrocchia Santa Famiglia organizzato un momento di incontro per stare insieme e pregare per Papa Francesco: dopo la celebrazione della eucarestia alle 18, è in programma il rosario per affidare alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria l’anima di Papa Francesco e la Chiesa. E, infine, sempre oggi al San Francesco, previsto il rosario a partire dalle 18,30.

Domani. Il vescovo Bernardino comunica alle 18, nella Cattedrale di San Lorenzo, presiederà la Santa Eucaristia in suffragio di papa Francesco.

Giovedì. Altri appuntamenti sono stati programmati anche per la giornata di giovedì 24, nella chiesa Madre Teresa di Calcutta, in via Stati Unitì a Grosseto, dalle 17 alle 18 adorazione animata in suffragio del pontefice. A Bagno di Gavorrano, stesso girono, dalle 9 alle 12 adorazione eucaristica. Alle 18 monsignor Bernardino Giordano celebrerà la messa nella concattedrale di Orbetello. Alle 18 celebrazione della messa nella cattedrale San cerbone a Massa Marittima. Alle 21.15 veglia di preghiera nella chiesa del Cottolengo, a Grosseto.