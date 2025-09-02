’La Modernissima’ saluta: "Ringraziamo tutti i clienti"

Un’altra serranda che si abbassa nel cuore del paese. Domenica, dopo oltre 60 anni di attività, chiuderà definitivamente i battenti "La Modernissima", storica profumeria e centro estetico di Tina e Milva Lesi e Rossana Tonelli, punto di riferimento per intere generazioni di clienti. Il negozio di Corso Nasini è stato per decenni un angolo elegante dedicato alla bellezza. Ma il suo vero punto di forza è sempre stato l’approccio umano: gentilezza, competenza e attenzione alle persone hanno fatto la differenza, ben oltre la semplice vendita. "Non era solo un lavoro – raccontano commosse le titolari – ma un rapporto fatto di fiducia, ascolto e consigli personalizzati". Un modo di fare commercio ormai raro, schiacciato dalla crescita del mercato online e dei grandi centri commerciali. Le titolari hanno resistito a lungo, nella speranza di trovare qualcuno disposto a raccogliere il testimone. Ma nessun giovane ha voluto o potuto rilevare l’attività. Così, insieme alla chiusura, si spegne anche un pezzo di storia commerciale e sociale di Castel del Piano. La loro gratitudine è tutta rivolta ai clienti: "Se siamo rimaste così tanto tempo è solo grazie a loro".

Ma il vuoto che resta va oltre l’affetto. In un paese dove le chiusure segnano numeri importanti, forse è arrivato il momento di interrogarsi seriamente sul futuro del commercio di prossimità.