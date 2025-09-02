Ringhio di pace
Schianto in moto, muore il paracadutista Mikolaj Trovato. “Pitigliano sconvolta dal dolore”

L'uomo aveva 42 anni, lascia la moglie e un figlio. Era un militare della Folgore e viveva nel Borgo in provincia di Grosseto dopo anni passati a Perugia. L'incidente fatale nella zona di Viterbo

Mikolaj Trovato, il paracadutista di 42 anni rimasto vittima di un incidente stradale (foto dai social del Comune di Pitigliano dove il militare abitava)

Perugia, 2 settembre 2025 - Mikolaj Trovato era un militare della Folgore. 42 anni di Perugia, è morto sull'asfalto a seguito di un terribile incidente in moto. Lo schianto fatale nel Viterbese dove, lunedì pomeriggio intorno alle 18, si è consumata la tragedia.  Nicolai  era un paracadutista: nato in Sicilia per anni ha vissuto a Perugia per poi trasferirsi a Pitigliano (Grosseto) con la moglie e il figlio. Trovato viaggiava da solo in sella alla proprio motocicletta quando, per cause che restano in corso d’accertamento, ha impattato contro un camion in prossimità di un incrocio. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dal personale del 118 intervenuto sul posto, per il giovane parà non c’è stato nulla da fare. Inutile è stato l'atterraggio dell’eliambulanza.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia anche su facebook. Tra questi anche quello del Comune di Pitigliano che scrive sui social: “La comunità di Pitigliano è sconvolta dalla notizia della morte di Mikolaj Trovato. Conosciuto dagli amici come "Miko", il nostro concittadino ha perso la vita ieri sera a soli 42 anni in un terribile incidente mentre rientrava a casa da Viterbo, dove lavorava per l'Esercito italiano. Alla famiglia va l'abbraccio commosso della nostra comunità”.

