Schianto in moto, muore il paracadutista Mikolaj Trovato. “Pitigliano sconvolta dal dolore”

Perugia, 2 settembre 2025 - Mikolaj Trovato era un militare della Folgore. 42 anni di Perugia, è morto sull'asfalto a seguito di un terribile incidente in moto. Lo schianto fatale nel Viterbese dove, lunedì pomeriggio intorno alle 18, si è consumata la tragedia. Nicolai era un paracadutista: nato in Sicilia per anni ha vissuto a Perugia per poi trasferirsi a Pitigliano (Grosseto) con la moglie e il figlio. Trovato viaggiava da solo in sella alla proprio motocicletta quando, per cause che restano in corso d’accertamento, ha impattato contro un camion in prossimità di un incrocio. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dal personale del 118 intervenuto sul posto, per il giovane parà non c’è stato nulla da fare. Inutile è stato l'atterraggio dell’eliambulanza.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia anche su facebook. Tra questi anche quello del Comune di Pitigliano che scrive sui social: “La comunità di Pitigliano è sconvolta dalla notizia della morte di Mikolaj Trovato. Conosciuto dagli amici come "Miko", il nostro concittadino ha perso la vita ieri sera a soli 42 anni in un terribile incidente mentre rientrava a casa da Viterbo, dove lavorava per l'Esercito italiano. Alla famiglia va l'abbraccio commosso della nostra comunità”.