Guide turistiche. Bando per l’esame

"Il bando per l’esame di abilitazione delle guide turistiche rappresenta un passo fondamentale per la regolamentazione e la valorizzazione di una professione centrale per il turismo italiano". A dirlo Federagit che riunisce le guide turistiche di Confesercenti.

"Dopo la creazione dell’elenco nazionale delle guide turistiche, che rappresenta un punto fondamentale nella lotta all’abusivismo, il bando per l’esame di abilitazione per le guide turistiche era il tassello mancante per la regolamentazione e formazione di nuove figure professionali, indispensabili per la valorizzazione del patrimonio storico culturale del nostro paese" afferma Lucilla Dani (nella foto), presidente provinciale di Federagit.

"Per la Maremma la difesa della professionalità della categoria della guida turistica è elemento chiave per la crescita della professionalità e qualità dell’accoglienza nel nostro territorio, che tanto ha da raccontare, e le guide ne sono gli ambasciatori".

"Con questa riforma – aggiunge Federagit – si sancisce finalmente l’importanza del nostro lavoro e il ruolo insostituibile delle guide turistiche nella valorizzazione del patrimonio italiano. L’introduzione di standard formativi omogenei e il riconoscimento delle competenze specialistiche garantiranno un servizio di alta qualità, a tutela dei turisti e dell’intero settore. È fondamentale che questo sia solo il primo passo di un percorso continuativo. Servono misure strutturali e un dialogo costante tra Ministero e associazioni di categoria per tutelare i professionisti e rafforzare un turismo sostenibile e di valore".