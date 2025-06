Grifone, mister Indiani: "Guardiamo in casa nostra"

CALCIO

"Prima di pensare a chi saranno gli avversari, anche se è inutile dal momento che non sono ancora stati composti i gironi, noi dobbiamo pensare a chi saremo noi perchè già in passato (ndr. vedi San Donato e Arezzo di qualche anno fa) certe valutazioni e certi pronostici in avvio di stagione sono stati sconfessati dai risultati in campo". Mister Indiani (foto) il "mago delle promozioni" sa benissimo che, prima di tutto, bisogna guardare in casa propria allestendo una squadra di qualità con giocatori intelligenti e determinati. Un riferimento preciso il tecnico di Certaldo lo ha rivolto agli under che nella prossima stagione saranno tre. "Sono sempre gli under a fare la differenza in questo campionato per cui noi dovremo essere pronti ad averne in tutti I ruoli". Per il momento, ad eccezione del portiere Tognetti, primo nuovo arrivo in casa biancorossa, mister Indiani ha preferito non fare nomi anche se appare scontato che diversi giocatori del Livorno seguiranno il tecnico in Maremma ed andranno ad aggiungersi, crediamo ai vari Dierna, Guerrini, Sabelli, Sacchini, Riccobono, Marzierli e Addiego Mobilio. A questo proposito il direttore generale Filippo Vetrini sta lavorando per allestire una "rosa di qualità". Per quanto riguarda lo staff tecnico appare scontato che mister Indiani possa confermare diversi elementi che lo hanno accompagnato fino ad oggi: come preparatore dei portieri probabile la conferma del grossetano Riccardo Di Pisello.