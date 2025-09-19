Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Grosseto
19 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
Furto della Madonnina, la rabbia della Lega

SEGGIANO

Un gesto che ha colpito nel profondo la comunità di Seggiano: nei giorni scorsi è stata sottratta la statuetta della Madonnina, da sempre custodita in un piccolo altarino a ridosso della strada principale che conduce al borgo. La sparizione del simbolo religioso, considerato parte integrante dell’identità storica e culturale del paese, ha suscitato sdegno e preoccupazione. A denunciare con forza l’accaduto è la Lega sezione Amiata, che parla di "episodio grave e inaccettabile". "Si tratta di un fatto scandaloso – dichiarano Gilberto Alviani, segretario della sezione locale, e Luca Jacopo Salvadori, membro del direttivo regionale – perché la sparizione della Madonnina colpisce al cuore un punto essenziale di riconoscimento e identità per i cittadini di Seggiano. Vogliamo sperare si tratti di un atto goliardico, ma temiamo piuttosto un attacco deliberato ai simboli cristiani, cattolici e occidentali". Il partito chiede al Comune, e in particolare al sindaco, un intervento deciso per individuare i responsabili e restituire dignità al luogo violato. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nel centro amiatino, con la Lega che denuncia l’assenza di sistemi di videosorveglianza a Seggiano e Pescina. "Non esistono telecamere qui – sottolineano Alviani e Salvadori – eppure sarebbe semplice installarle".

