Reggimento Savoia Cavalleria. Trenta anni insieme alla città: "C’è un legame molto profondo"

In trenta anni il rapporto fra il Reggimento Savoia Cavalleria e il territorio è andato progressivamente a rinforzarsi. E non è un modo di dire, è una realtà che poggia su numeri e accadimenti. I numeri, ad esempio, dicono che oggi il 40 per centro dei militari in servizio nella caserma di via Senese in città ha anche preso la residenza, segno che sempre meno fra coloro che arrivano si sentono di passaggio. I fatti, invece, dicono che il Reggimento – fra le tante onorificenze che può mostrare con fierezza – ne può vantare due che meglio di ogni parola spiegano quale e quanto profondo sia il rapporto con la città: la cittadinanza onoraria di Grosseto e il ’Grifone d’Oro’.

Anche questo il colonnello Giandomenico Di Spirito, comandante del ’Savoia’, ha ricordato ieri durante le celebrazioni in occasione – appunto – del trentennale e per la commemorazione della “Carica di Isbuschenskij” del 24 agosto 1942, sulle rive del Don, per la quale lo stendardo è decorato con la Medaglia d’Oro al valor Militare. Celebrazioni che si sono svolte alla presenza delle autorità locali e del comandante della Brigata paracadutisti ’Folgore’, il generale di Brigata Federico Bernacca, servite anche al colonnello Di Spirito per ribadire ai suoi uomini che "è fatto obbligo a tutti noi, a cui il fato ha riservato l’onore di vestire gli stessi colori di quegli eroi – ha detto durante il suo intervento –, ricordare ogni giorno l’impresa che ha portato a scrivere ulteriori pagine di storia sotto il nome di ‘Savoia Cavalleria’".

"Il rapporto con i cittadini e le istituzioni è fatto di stima e amicizia reciproche – ha detto poi Di Spirito –. Non solo per quello che siamo chiamati a fare all’estero, in teatri dove è necessaria la presenza dei nostri militari, ma anche per ciò che il Reggimento è sempre pronto a fare per la comunità locale. Penso, ad esempio, agli interventi e all’impegno che i nostri uomini hanno messo al servizio della popolazione di Albinia nel 2012 e a quella di Pitigliano nel 2017. E poi, ancora, nel 2020 e 2021 per rispondere al contrasto della pandemia causata dal Covid, prima con le operazioni di sanificazione ad esempio degli uffici postali e degli uffici pubblici poi allestendo, per conto della Asl, gli hub all’interno dei quali sono state somministrate oltre 58mila dosi di vaccini".