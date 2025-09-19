Pecorelli, decade la truffa. Sarà scarcerato

GROSSETOLa Corte d’Appello ha assolto l’imprenditore italiano Davide Pecorelli (foto), ex arbitro ed ex imprenditore. Pecorelli è stato accusato di aver inscenato il proprio omicidio, di distruzione di proprietà mediante incendio e di profanazione di tombe. La Corte d’Appello ha dichiarato Pecorelli innocente di truffa, lasciando in vigore gli altri reati. La pena definitiva è però di 9 mesi e 10 giorni, e l’uomo l’ha già scontata. In totale, per i tre reati penali, l’imprenditore italiano è stato condannato a 14 mesi di carcere, ma a causa del processo abbreviato la pena è stata ridotta di 1/3, condannandolo a 9 mesi e 10 giorni di carcere, pena che ha già scontato in carcere, dove si trovava dall’8 maggio di quest’anno. Pecorelli è quindi stato scarcerato. Pecorelli è stato estradato dall’Italia verso l’Albania lo scorso 8 maggio. L’imprenditore era scomparso nel gennaio 2021 a Puka, in Albania, dove l’auto che aveva noleggiato era stata ritrovata bruciata, con resti umani nell’abitacolo. Soltanto dopo si scoprì che l’uomo aveva profanato una tomba per prelevarne il contenuto, così da inscenare la sua morte. E mentre le le autorità italiane e albanesi cercavano di scoprire cosa fosse successo all’imprenditore, il 17 settembre di quell’anno Pecorelli veniva ritrovato sano e salvo. Quando tutti lo credevano morto l’uomo era stato ritrovato in balia delle onde, a bordo di un gommone nei pressi dell’isola di Montecristo. "Cercavo un tesoro" disse alle autorità. Pochi giorni fa, Pecorelli aveva annunciato di aver contratto l’epatite C in carcere e di vivere in condizioni critiche, tanto da aver perso 12 chili in poco tempo. Proprio per questo motivo l’uomo aveva inviato una lettera al senatore Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia del Senato, chiedendo aiuto.