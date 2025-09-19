Oscar Creatività al massetano. Marco Bruni

MASSA MARITTIMAL’artista Marco Bruni è stato insignito del prestigioso premio Oscar della "Creatività 2025", che si terrà nel corso della cerimonia ufficiale nel Principato di Monaco. Il riconoscimento, assegnato da una giuria internazionale composta da critici, collezionisti e curatori, celebra le eccellenze artistiche capaci di distinguersi per originalità, forza espressiva e impatto culturale. Marco Bruni, originario di Massa Marittima, ha saputo conquistare l’attenzione della scena artistica internazionale, grazie ad un percorso coerente e appassionato. Le sue opere, dense di suggestioni e radicate nel territorio, dialogano con il pubblico attraverso un linguaggio visivo universale. a nome dell’amministrazione comunale, la sindaca Irene Marconi ha espresso le più vive congratulazioni con una lettera ufficiale, sottolineando come "ogni successo rappresenti una testimonianza concreta di come la creatività, la passione la determinazione possano trasformarsi in arte capace di superare i confini locali e parlare un linguaggio universale che deve essere preso d’esempio per le future generazioni". "Questo premio è per me un’emozione profonda e un riconoscimento che condivido con la mia terra che è la Maremma – ha detto Marco Bruni – E’ la conferma che l’arte può nascere da radici locali e arrivare lontano toccando corde comuni. Il premio segna un nuovo capitolo nel mondo dell’artista, che annuncia l’imminente apertura di una mostra celebrativa a Massa Marittima e nuovi progetti espositivi in Italia e all’estero".