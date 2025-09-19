Corridoio tirrenico, la sfida: "Non è un’arteria locale ma serve a tutta l’Italia"

GROSSETO"La madre di tutte le battaglie resta quella per il Corridoio Tirrenico. È un’infrastruttura che non serve solo a Grosseto o a Livorno: serve all’Italia. Finché la raccontiamo come una questione locale rischiamo di sottovalutarla. E senza infrastrutture non attrarremo investimenti per il manifatturiero, il comparto che oggi soffre di più nella nostra provincia". A dirlo è stata Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto, durante la quarta puntata di "Battaglia Elettorale", il podcast di Galli Torrini Comunicazione e Public Affairs sulle elezioni regionali toscane, condotto dal direttore editoriale Paolo Ceccarelli e disponibile su Spotify. Una battaglia, quella della Tirrenica, che ormai va avanti da moltissimi anni. E che nessuno, nonostante le promesse (soprattutto sotto elezioni), è risucito a portare avanti.

"Dopo anni di discussioni sul tracciato della Tirrenica - ha spiegato Bramerini - finalmente il territorio ha raggiunto un’intesa: non un’autostrada, ma una messa in sicurezza dell’arteria esistente. Alcuni lotti sono stati approvati definitivamente, c’è un commissario nominato, ci sono le condizioni amministrative. Manca il finanziamento. Serve un’azione coesa, dal territorio alla Regione fino al Governo, per inserire già dalla prossima Finanziaria le risorse per avviare almeno i lotti cantierabili".

La direttrice di Cna ha richiamato il legame tra infrastrutture e sviluppo economico. Proprio nei giorni scorsi infatti, il mondo economico maremmano ’interrogò’ i parlamentari della Maremma e del livornese per chiedere a che punto sono i progetti per la Tirrenica."Il Grossetano ha fame di lavoro, ma chi investirebbe senza garanzie infrastrutturali? Oggi siamo vicini a porti e aeroporti strategici - ha detto Bramerini - ma di fatto restiamo isolati. Collegare Grosseto al resto d’Europa significa attrarre imprese sostenibili, attente all’ambiente e in grado di creare lavoro buono". Per questo non si tratta solo di Corridoio Tirrenico, di un’arteria a grande scorrimento locale, ma di un pezzo di collegamento sicuro che manca con il resto di Italia e d’Europa.

Bramerini ha ricordato anche le altre priorità per il territorio: "Agricoltura e turismo sono i due asset principali, con criticità e potenzialità, e l’artigianato resiste. Ma senza una base manifatturiera, la nostra economia resta fragile e stagionale".