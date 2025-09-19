Rigenerazione urbana, l’assemblea

ORBETELLOIl comitato civico Orbetello Bene Comune vuole promuovere la nascita di un progetto collettivo di rigenerazione urbana. Il tutto con una serie di interventi strutturati in tutti i settori della vita civile, finalizzati a una revisione totale dei centri urbani dove il cittadino, singolo o associato, sarà al centro del progetto. Lo fa organizzando un’assemblea con l’obiettivo di lanciare l’idea-progetto collettiva su cui lavorare tutti insieme per migliorare la condizione in cui versa, sotto tanti punti di vista, il territorio Comunale. Cittadini, associazioni culturali e sociali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e tutti i soggetti che vogliono dare un fattivo contributo alla rinascita del territorio del Comune sono invitati a partecipare all’assemblea, organizzata per domani mattina all’ex chiesa di Sant’Antonio in via Dante a Orbetello alle 9,30. "Il gruppo di lavoro recentemente nato per lavorare a questo progetto – dicono gli organizzatori – si è adoperato per rappresentare per questa giornata solo un primo passo ipotetico per i centri abitati di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo; volendo poi allargare lo spettro a tutto il territorio del nostro comune riteniamo occorra la collaborazione da parte di tutti, specie delle associazioni presenti e attive nei centri abitati di Albinia, Fonteblanda, Talamone e nelle campagne (San Donato e Polverosa). Tutti i soggetti aggregati quindi, ma anche di privati cittadini, possono incrementare la partecipazione attiva nelle nostre assemblee e al gruppo di lavoro, entrambi i contesti aperti per Statuto".