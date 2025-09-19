Mattia mantiene le promesse
Grosseto
19 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
Rigenerazione urbana, l'assemblea

'Orbetello Bene Comune' organizza l'incontro sui progetti per domani

’Orbetello Bene Comune’ organizza l’incontro sui progetti per domani

’Orbetello Bene Comune’ organizza l’incontro sui progetti per domani

ORBETELLOIl comitato civico Orbetello Bene Comune vuole promuovere la nascita di un progetto collettivo di rigenerazione urbana. Il tutto con una serie di interventi strutturati in tutti i settori della vita civile, finalizzati a una revisione totale dei centri urbani dove il cittadino, singolo o associato, sarà al centro del progetto. Lo fa organizzando un'assemblea con l'obiettivo di lanciare l'idea-progetto collettiva su cui lavorare tutti insieme per migliorare la condizione in cui versa, sotto tanti punti di vista, il territorio Comunale. Cittadini, associazioni culturali e sociali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e tutti i soggetti che vogliono dare un fattivo contributo alla rinascita del territorio del Comune sono invitati a partecipare all'assemblea, organizzata per domani mattina all'ex chiesa di Sant'Antonio in via Dante a Orbetello alle 9,30. "Il gruppo di lavoro recentemente nato per lavorare a questo progetto – dicono gli organizzatori – si è adoperato per rappresentare per questa giornata solo un primo passo ipotetico per i centri abitati di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo; volendo poi allargare lo spettro a tutto il territorio del nostro comune riteniamo occorra la collaborazione da parte di tutti, specie delle associazioni presenti e attive nei centri abitati di Albinia, Fonteblanda, Talamone e nelle campagne (San Donato e Polverosa). Tutti i soggetti aggregati quindi, ma anche di privati cittadini, possono incrementare la partecipazione attiva nelle nostre assemblee e al gruppo di lavoro, entrambi i contesti aperti per Statuto".

