Follonica Gavorrano, il settore giovanile è pronto alla prossima avventura

Composta la nuova struttura tecnica della Juniores, del settore giovanile del Follonica Gavorrano. Nella stagione 2025/26 le annate ai nastri di partenza saranno: Juniores nazionali 2007/08; Allievi regionali 2009 (con alcuni 2010); Allievi provinciali 2010; Giovanissimi provinciali 2011; Giovanissimi interprovinciali 2012.

Il direttore sportivo della Juniores è Flavio Vanni, l’allenatore è Daniele Pagliarini e il vice allenatore è Roberto Ciampolini, mentre il preparatore atletico è Luca Grossi. Per la squadra degli Allievi regionali (Under 17) l’allenatore è Roberto Lambardi, il vice allenatore è Simone Bernardini, il preparatore atletico è Simone Lucchesi e il preparatore dei portieri è Andrea Sicari.

Per la squadra degli Allievi provinciali (Under 16) l’allenatore è Dario Busdraghi, il vice allenatore è Roberto Premoli, il preparatore atletico è Simone Lucchesi e il preparatore dei portieri è Andrea Sicari. Per la squadra dei Giovanissimi provinciali (Under 15) l’allenatore è Patrizio Marconi, il vice allenatore è Lorenzo Villareale, il preparatore atletico è Marco Tamburini e il preparatore dei portieri è Emiliano Gronchi.

Per la squadra dei Giovanissimi interprovinciali (Under 14) l’allenatore è Marrico Rotelli, il vice allenatore è Thomas Rotelli, il preparatore atletico è Marco Tamburini e il preparatore dei portieri è Emiliano Gronchi.