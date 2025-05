Kid’s Cup 2025: Successo a Follonica per il torneo Primi Calci 2016

CALCIO

Bella esperienza a Follonica per la Kid’s Cup 2025, torneo organizzato allo stadio Nicoletti dal Follonica Gavorrano dedicato alla categoria dei Primi Calci 2016. Le società partecipanti sono state 16, provenienti da tutta la Toscana, che si sono esibite in una splendida giornata di sole. Oltre 160 bambini che hanno dato vita a uno spettacolo unico, con tantissimi sorrisi e abbracci, giocando sul campo A del Capannino suddiviso per l’occasione in quattro campi di gioco. Hanno partecipato anche i bimbi della società affiliata Leoni di Maremma, che hanno difeso con onore i colori di casa. Oltre ai Leoni di Maremma erano presenti Pro Soccer Lab, Asd Tau Calcio Altopascio, Colligiana giovanili, Asd Virtus Maremma, Acd Giovanile Amiata, Asd Nuova Grosseto Barbanella, Asd Venturina Calcio, Audace Calcio Isola d’Elba, Zenith Prato, Asf La Boracifera, Us Poggibonsi, Polisportiva Palazzaccio, Asd Atletico Maremma e Braccagni. "Un grande ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato – il commento della società – ai genitori che hanno animato gli spalti da tifosi esemplari e a tutto lo staff del Follonica Gavorrano, che si è prodigato in un’organizzazione esemplare per la riuscita della manifestazione. Un grazie alla società che ci ha permesso di organizzare il tutto e al nostro gruppo di allenatori che ancora una volta ha stupito, buona amicizia e coesione tra loro dando vita a questo splendido torneo".