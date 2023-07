Fabio Cairoli, chi era il manager morto sullo yacht all’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto), 10 luglio 2023 – Dopo la morte di Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, la procura di Grosseto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. C’è da fare chiarezza, infatti, su come sia deceduto il top manager, al vertice di Igt Global Lottery, dopo un malore sul suo yacht all’Isola del Giglio nella sera di sabato 8 luglio. Il giorno prima, infatti, Cairoli era andato all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per un controllo medico perché non si sentiva bene. Il top manager era stato dimesso con una diagnosi di Fuoco di Sant’Antonio. Poi, 24 ore dopo, il decesso. Il sostituto procuratore Carmine Nuzzo ha così disposto l’autopsia e i carabinieri sono stati incaricati di acquisire la cartella clinica e i referti medici disponibili. L'indagine per omicidio colposo al momento non avrebbe indagati ma sembra destinata ad allargarsi al personale sanitario con cui Cairoli ha avuto a che fare nei controlli da lui stesso richiesti.

Fabio Cairoli era amministratore delegato di Igt Global Lottery, ovvero la concessionaria delle lotterie italiane. Prima di ricoprire il ruolo di Ceo di Global Lottery, Fabio Cairoli è stato Chief Executive Officer per l'Italia, con responsabilità nella gestione di tutte le linee di business per le attività italiane della Società. Nel 2012 è entrato a far parte dell'allora Lottomatica Group S.p.A. come Senior Vice President.

Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, era considerato da tanti un "manager eccezionale”. Queste le parole usate da Marco Sala, IGT Executive Chair. Cairoli – lo ha così ricordato Sala – si è distinto per la sua passione, le sue doti di guida, la sincerità, il suo impegno orientato ai risultati e all’innovazione. La sua leadership nell’area Sales e Operations di Global Lottery, nelle Operations delle Lotterie in Italia, nel Product e Sales development di Global Lottery e nella funzione Technology e Support di Global Lottery è stata impareggiabile”.

Prima dell'esperienza in Igt, Cairoli è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Bialetti Industrie. E prima ancora di Bialetti, il top manager è stato anche Direttore Generale di Star Alimentare. Da ricordare anche la sua esperienza in Julius Meinl Italia, in Motorola Mobile Devices Italia e in Kraft Foods.