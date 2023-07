Dal fuoco di Sant’Antonio alla morte: manager deceduto sullo yacht, c’è l’inchiesta

Grosseto, 10 luglio 2023 – C’è un fascicolo della procura di Grosseto sulla morte di Fabio Cairoli, 58 anni, deceduto su uno yacht ormeggiato a Giglio Porto, all’Isola del Giglio. L’uomo, ex amministratore delegato di Lottomatica, adesso ad di Igt, la concessionaria delle lotterie italiane, è spirato intorno alle 23.30 di sabato 8 luglio, dopo un malore.

Era a bordo dell’imbarcazione dove stava trascorrendo una vacanza quando ha perso i sensi. Inutile ogni tentativo di rianimazione del personale del 118 presente sull’isola. Anche l’intervento dell’elicottero Pegaso, in un primo tempo allertato, è stato poi annullato.

Ma cosa è successo all’uomo? Il giorno prima della morte Cairoli era andato all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per dei problemi fisici. Secondo una ricostruzione gli sarebbe stato diagnosticato un fuoco di Sant’Antonio. Sarebbe poi tornato sull’imbarcazione per proseguire la vacanza. Ma il giorno dopo la diagnosi c’è stato il tragico malore.

Il sostituto procuratore Carmine Nuzzo ha disposto l'autopsia nell'ambito di una fascicolo per omicidio colposo.

I carabinieri sono stati incaricati di acquisire la cartella clinica o i referti medici disponibili. Al Giglio sono vengono le testimonianze delle persone che lo hanno soccorso ed erano con lui. L'indagine per ora non avrebbe indagati ma sembra destinata ad allargarsi, a vario titolo, anche come testimoni, al personale sanitario con cui Cairoli ha avuto a che fare nei controlli da lui stesso richiesti. La Asl Toscana Sud-Est ha aperto una sua indagine interna.

Profondo il cordoglio in ambito industriale. Cairoli aveva ricoperto ruoli di dirigenza in diverse aziende, tra cui Bialetti, quindi Lottomatica e attualmente dirigeva Igt.