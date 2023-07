Ucciso da un malore manager Global Lottery Era a bordo dello yacht Disposta l’autopsia

ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto)

Tutto è successo in pochi attimi e per Fabio Attilio Cairoli, 58 anni e manager affermato, non c’è stato più niente da fare. Attualmente Ceo Igt Global Lottery, Cairoli (nella foto) è stato colpito da un malore fatale la sera di sabato mentre era a bordo del suo yacht, ormeggiato al porto sul molo rosso a Isola del Giglio. E’ scattato l’allarme, sul posto il personale del 118 con il medico. A nulla però sono valsi i tentativi di rianimarlo. Cairoli è morto, probabilmente ucciso da un infarto. Il corpo è stato sistemato nella camera mortuaria del cimitero di Giglio Castello e poi è stato messo a disposizione della magistratura. Pare che venerdì il manager si fosse presentato all’ospedale di Orbetello: non si sentiva bene ma i controlli avevano dato esito negativo. il pubblico ministero Carmine Nuzzo ha disposto l’autopsia nell’ambito di un fascicolo aperto per omicidio colposo, che al momento è senza indagati. Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, Cairoli aveva maturato 25 anni di esperienza a livello nazionale e internazionale. E’ stato Ceo di Lottomatica e direttore Generale di Gruppo e membro del CdA di Bialetti. Dal 2014 era membro del Comitato Esecutivo della World Lotteries Association e dal 2015 del Comitato Esecutivo delle European Lotteries.