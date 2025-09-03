E’ nato il distretto rurale castanicolo

Firmato in Regione l’accordo che sancisce la costituzione del distretto rurale castanicolo toscano, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni castanicole, delle organizzazioni agricole e del mondo cooperativo, e di soggetti pubblici e privati che hanno aderito o aderiranno al nuovo organismo. Il distretto sarà "un pilastro della strategia per la Toscana diffusa", secondo il governatore Eugenio Giani. L’accordo, afferma la Regione, mira a rilanciare "un settore cruciale per la produzione e l’economia rurale" nonché per "esaltare l’identità, la tradizione, il paesaggio delle aree fragili della Toscana, contrastando lo spopolamento e promuovendo uno sviluppo sostenibile".

Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione con delega all’agroalimentare, ha ricordato che "abbiamo investito quasi 2 milioni e mezzo in questa legislatura per sostenere la coltivazione del castagno: abbiamo dato priorità a chi coltiva il castagno anche nei bandi del Psr e adesso del Csr, e abbiamo cercato di fare il possibile per sostenere le aree montane e le aree interne dove troviamo la castanicoltura". La Toscana è la seconda regione italiana per importanza dei castagneti da frutto, con il 18% delle aziende e il 20% delle superfici nazionali, cinque denominazioni tutelate e 17 prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) a base di castagne e marroni. Il territorio del distretto ricomprende il territorio di 173 comuni distribuiti su tutta la regione: il 98% della superficie castanicola del distretto ricade nel territorio della cosiddetta "Toscana diffusa". Anci Toscana, la cui presidente Susanna Cenni ha espresso "grande soddisfazione" per l’accordo, è stata individuata come soggetto referente, con il supporto operativo dei Gal (Gruppi di azione locali) quale una scelta che valorizza l’ascolto delle realtà locali.