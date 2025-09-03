Aggredita in via Roma, donna in ospedale

L’episodio è sicuramente inquietante. E fa capire che la sicurezza in città non è tutto sommato ancora raggiunta. Teatro dell’episodio davvero spiacevole è stata ancora una volta via Roma, una delle strade dove ormai da troppo tempo si verificano aggressioni, furti e risse con troppa regolarità: ieri mattina una donna infatti è stata aggredita da un giovane, che la stessa donna ha descritto essere di colore, con i capelli ricci. Di età intorno ai 20-25 anni.

La donna era appena uscita di casa ed era salita in auto, parcheggiata al lato della strada. Appena è salita, dal lato passeggero è entrato il giovane che aveva appena aperto lo sportello. La donna ha iniziato ad urlare ed ha avuto una crisi di panico. Il ragazzo e la donna sono scesi e pare che ci sia stata anche una piccola colluttazione, poi il ragazzo, quando sono arrivati alcuni passanti è scappato in via Trento facendo perdere le proprie tracce.

A quale punto è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati l’ambulanza e la Polizia che ha iniziato le indagini acquisendo le telecamere della videosorveglianza della zona. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso del Misericordia, dove ha raccontato quello che gli era accaduto poco prima. Le sue condizioni sono comunque buone.