Campagnatico, tempo di Palio. Una settimana di festeggiamenti

Il palio dei ciuchi di Campagnatico, giunto quest’anno alla 68esima edizione, sta già scaldando i motori. La tradizionale corsa che si tiene ogni anno nella seconda domenica di settembre prevede una competizione tra quattro contrade: Centro (rosso e blu listato di bianco), Pieve (rosso e giallo), Castello (rosso e bianco) e Santa Maria (bianco e celeste). Ma la corsa è preceduta da una serie di eventi, tra cui la presentazione del drappellone dipinto da un artista, serate danzanti e stand gastronomici.

Una settimana di festa che inizierà lunedì in via Piave alle 20.45 con il Palio dei Cursori. Alle 21.30 brindisi del Palio e "memorie di Palio", con proiezioni dei filmati delle passate edizioni. Martedì al campo sportivo alle 21 sfide tra rioni e i ’Giochi del batacchio’. Mercoledì nell’ex chiesa di Sant’Antonio Abate alle 21 presentazione del 68° palio dipinto da Valerio Funaro e illustrato da Eugenio Cecioni in piazza Dante alle 22, poi dopo le 22 "I Singles", musica anni ’60, ’70 e ’80.

Da giovedì 11 si entra nel vivo della corsa: ancora all’ex chiesa di Sant’Antonio Abate alle 20.45 presentazione dei nuovi paggi e del corte storico. In piazzale Belvedere alle 21.30 spettacolo teatrale ’Vacanze Forzate’, una commedia brillante di Antonella Zucchini, compagnia ’Spazio Scenico’.

Venerdì 12, a iniziare dalle 20 per le vie del paese inizieranno le cene propiziatorie delle quattro contrade, Pieve, centro, Santa Maria e Castello. In piazza Dante alle 22 musica con Valentina Guareri. Sabato 13 dalle 16 in piazza Dante ci sarà l’animazione per i bambini e in via Roma prima sgambata delle ciuche delle contrade (prova a 4) e Palio delle Donne. Nel piazzale a Poggionovo, dalle 19.30, apertura dello stand gastronomico e poi l’’Agrodolce Band’.

Domenica sarà il giorno clou: si comincia alle 10.45 nella chiesa di San Giovanni con la processione, offerta del cero dei bambini delle contrade e benedizione del Palio. Alle 12 a Poggionovo apertura dello stand gastronomico mentre dalle 15.30 da piazza Dante ci sarà la partenza del corteo storico con gli Sbandieratori di Castiglion Fiorentino, la banda ’Città di Grosseto’ e il gruppo Falconieri della Maremma. Alle 18 il via alla corsa su via Roma, prima con le due semifinali e a seguire la finalissima che assegnerà il 68° palio dei ciuchi.