Distretto biologico della Maremma: progetto di promozione

Ieri mattina, il presidente del Distretto biologico della Maremma Toscana Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato il direttivo del Consorzio Grosseto Export e il tecnico organizzativo di Grosseto Fiere, dando avvio a un primo, importante incontro per "BioEurope Connection": un progetto ambizioso che mira a creare una rete europea di aziende agrobiologiche con l’obiettivo di promuovere i prodotti biologici attraverso fiere gemellate e attività B2B in Italia, Spagna e Francia.

Potenziali partner del Distretto biologico della Maremma Toscana saranno i distretti di Nizza e Almerìa, congiuntamente coinvolti nella realizzazione di fiere internazionali ed eventi di settore. Un’opportunità strategica per rafforzare la presenza delle eccellenze agrobiologiche sui mercati europei.

Il progetto sarà coordinato da un team di esperti, tra cui il coordinatore amministrativo del Distretto Simone Cucinotta, Carlo Pacini direttore di Grosseto Fiere, il direttore Grosseto Export Gabriele Zappelli, Germana di Falco esperta di finanziamenti europei nella Presidenza del Consiglio dei ministri e Simone d’Antonio, esperto di comunicazione e networking internazionali.

"Quello di oggi è un primo passo fondamentale – commenta il presidente del Distretto biologico Maremma Toscana Vivarelli Colonna –. L’incontro segna l’inizio di un percorso che sono certo porterà a risultati significativi. Grazie alla proficua collaborazione con i nostri partner, il Distretto biologico della Maremma avrà l’opportunità di affacciarsi sul panorama internazionale, dando maggiore visibilità ai nostri prodotti e ai nostri produttori. Questo passaggio è essenziale per il nostro brand, e non vediamo l’ora di proseguire il nostro lavoro con il prossimo incontro del direttivo per definire le prossime azioni".