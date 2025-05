Carcinoma tiroideo e metalli pesanti in Toscana: 'Medicina 33' ospita il dottor Capezzone

Grosseto, 16 maggio 2025 – La rubrica del Tg2 Rai Medicina 33 ha dedicato uno spazio di approfondimento allo studio diretto dal dottor Marco Capezzone, primario della Uosd Endocrinologia dell’ospedale di Grosseto. Lo studio dello specialista, che ha lavorato al fianco di altri venti colleghi di ospedali, università e centri di ricerca di tutta la regione, ha indagato sui dati di incidenza del tumore tiroideo in Toscana, in relazione ad alcuni elementi dell’ambiente di residenza della popolazione, in particolare nelle zone caratterizzate da un elevato inquinamento ambientale da metalli pesanti. La rubrica di informazione medico-scientifica, condotta da Laura Berti, trasmetterà l’intervista al dr Capezzone nell’edizione di lunedì 19 maggio alle ore 13,30 su Rai 2.