Torna ’I luoghi del tempo’. La kermesse compie 15 anni: "L’arte negli angoli sconosciuti"

GROSSETO

Al calar del sole, in una location a volte misteriosa, o quasi sconosciuta, nascosta. Forse sembra solo nascosta perché prima di allora non ci era stata posta così tanta attenzione. ’I luoghi del tempo’ torna in Maremma dal 24 maggio al 13 giugno 2025. Il festival, giunto nel 2025 alla quindicesima edizione, è diventato negli anni un fenomeno identitario, una modalità di narrazione di un territorio dall’importante valore storico e paesaggistico e delle sue comunità di riferimento. "Esprimo apprezzamento- spiega l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras - è un evento che è importante. Sono cinque anni di collaborazione con Toscana promozione turistica, perché è un evento di attrazione turistica. Sono contrario alla ricerca di lusso per il turismo. Tutti devono permettersi un’esperienza come in questo caso". "C’è valorizzazione dell’ambiente e social in questo festival - dice Carlo Vellutini di Cr Firenze- per noi è un momento fondamentale, si attrae gente nella maremma e si fanno scoprire luoghi ai maremmani che tanti non conoscono". "Non ci sono amplificazioni, è una passeggiata con una chiacchierata- spiega Patrizia Guidi, direttrice della Biblioteca comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia- Non ci sono grandi numeri, circa 200 persone e c’è una corsa ogni anno ad iscriversi. Ci sono degli habitué, c’è passa parola e non c’è più posto. Questo la dice lunga. E si parla di cultura, è una formula che piace molto". "Rocca mare è un gioiello della maremma- dice Sandra Mucciarini, assessore Castiglione della Pescaia- La costa non deve solo bagnarsi i piedi con il mare. Abbiamo tanti posti da far visitare ai nostri turisti". "È importante capire quali sono gli eventi che meritano un proseguo, questo è il caso - dice l’assessore di Grosseto Luca Agresti- Viene fatta una rete, mettendo in campo le arti culturali e aspetti enogastronomici. La missione è valorizzare questo territorio evidenziando le nostre bellezze naturali, rafforzando e stimolando con eventi culturali importanti per destagionalizzare. Dobbiamo far capire quanto è importante investire in cultura". "È nato come promozione dei luoghi del territorio, è nato girando nei luoghi che molti nemmeno conoscono e da lì mi è venuta l’idea di farci qualcosa", conclude il direttore artistico Lorenzo Luzzetti.

Maria Vittoria Gaviano