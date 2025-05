Cala Violina a numero chiuso. Non più di 700 persone al giorno. Ci saranno bagnino e steward

SCARLINOUn esperimento che ha centrato l’obiettivo: salvaguardare una delle più belle spiagge d’Italia. Il "numero chiuso" per calpestare la spiaggia "che suona" e immergersi nella sua acqua turchese torna dal primo di giugno, la data che in Maremma significa il via definitivo alla stagione del mare. Dalla mezzanotte di domani infatti sarà possibile prenotare l’accesso a Cala Violina, la splendida e conosciutissima spiaggia che si trova tra Scarlino e Castiglione. E anche per l’estate 2025 la spiaggia sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Per accedere? E’ obbligatoria la prenotazione online tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it. Il sistema di prenotazione richiede un contributo simbolico di 1 euro a persona.I bambini da 1 a 12 anni devono prenotare l’accesso ma non pagano. I piccoli sotto l’anno di età non necessitano né di prenotazione né di contributo. Ma se non cambia l’accesso (Cala Violina è raggiungibile esclusivamente a piedi o in bicicletta), i servizi aumenteranno: fino al 30 settembre sarà attivo un punto ristoro all’interno dell’area boschiva, e saranno disponibili anche i servizi igienici. Nello stesso periodo saranno presenti gli steward, un assistente alla balneazione grazie al piano di salvamento organizzato dal Comune di Scarlino con il Consorzio MareScarlino e un presidio mobile di primo soccorso della Croce Rossa Italiana (nei fine settimana delle due settimane finali di giugno e nelle prime due di settembre e tutti i giorni in luglio e agosto). Per parcheggiare sono disponibili il parcheggio di Val Martina (che deve essere prenotato sempre sul sito www.calaviolinascarlino.gr) e che prevede una tariffa giornaliera di 10 euro per auto e moto, e 15 euro per i camper: da qui il percorso per la spiaggia si sviluppa per circa 1,5 chilometri. Il secondo è il parcheggio del porto turistico del Puntone: da qui passando per Terra Rossa il percorso per la cala misura circa 6 km. Entrambi attraversano la macchia mediterranea."Per fornire a tutti i visitatori una bella esperienza – spiega l’assessore al Turismo Silvia Travison – e in virtù dei feedback degli anni passati, abbiamo preparato un vademecum che si trova sul sito www.calaviolinascarlino.it e che abbiamo consegnato a tutte le attività ricettive. Lì abbiamo elencato le principali informazioni necessarie per chi desidera trascorrere una giornata a Cala Violina, dando consigli utili e sottolineando che comunque i percorsi per arrivare alla spiaggia sono impegnativi, e che vanno affrontati con consapevolezza, specialmente durante i mesi caldi, quando le temperature sono alte. Quello che ci interessa, come ribadiamo, è che il visitatore viva un’esperienza piacevole e che si capisca il valore naturalistico di quest’area".