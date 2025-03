Morta a 19 anni in gita, il dolore degli amici e quello striscione a scuola: “Brilla Auro”

Grosseto, 19 marzo 2025 – “Brilla Auro”. Una scritta in rosa, accompagnata da cuori blu e viola. È questo lo striscione che i compagni di Aurora Bellini hanno lasciato ai cancelli del Polo Manetti Porciatti di Grosseto. Devastati dal dolore i tanti amici della studentessa, morta a 19 anni per infarto in traghetto mentre era in gita scolastica.

A Grosseto si attende l’arrivo della classe 4 del Cat dell’istituto, quella di Aurora. Il gruppo, arrivato ieri a Palermo, meta di quella doveva essere una gita scolastica poi finita in tragedia, si è poi imbarcato in serata per tornare in continente. Stamani l’arrivo a Napoli, poi il viaggio in pullman per rientrare a Grosseto.

A mezzogiorno gli studenti dell’istituto hanno effettuato un minuto di silenzio per ricordarla. Su un muro vicino a un bar al centro commerciale Le Palme che di solito Aurora frequentava prima e dopo la scuola insieme ad alcune compagne, è stata affissa una sua foto circondata da un mazzo di rose.

La famiglia di Aurora Bellini, il padre Paolo, la mamma Erika e la sorella gemella Martina, si trovano a Castellammare di Stabia dove c'è il corpo di Aurora in attesa dell'esame autoptico che dovrà stabilire con certezza le cause del decesso.

Intanto, nel paese di Batignano, dove Aurora abitava con i genitori e la sorella gemella, è stato deciso di annullare tutte le feste, compresi i compleanni dei bambini, per tutta la settimana.