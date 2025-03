Muore in gita scolastica a 19 anni: malore in nave, drammatici soccorsi. “Addio Aurora”

Grosseto, 18 marzo 2025 – Una gita scolastica, un momento di istruzione ma anche di spensieratezza e divertimento. Un viaggio che si trasforma in tragedia e una ragazza di diciannove anni morta. Forse, come dicono le primissime ipotesi dei medici, per un infarto. Tragedia in mare, su un traghetto tra Napoli e la Sicilia.

Aurora Bellini, diciannove anni, di Batignano, frazione di Grosseto, è spirata dopo l’allarme dei compagni che l’hanno vista svenire mentre la comitiva, formata da studenti e professori, era sull’imbarcazione.

Era la gita scolastica dell’istituto “Manetti Porciatti” di Grosseto, Polo Tecnologico con diversi indirizzi. Il trasferimento a Napoli, al porto, poi il traghetto direzione Sicilia. Qui sull’isola la comitiva sarebbe rimasta per alcuni giorni.

Nella serata di lunedì l’imbarcazione era partita da non molto e si trovava all’altezza di Capri. E’ a questo punto che Aurora si sente male. Uno svenimento, un malore improvviso. Sono i compagni di classe a dare l’allarme. Chiamano i professori, che avvertono il personale della nave.

A quel punto è emergenza generale, con l’arrivo della Guardia Costiera, che parte da Napoli, con il 118. Il personale medico arriva sulla nave e vede la gravità della situazione. Si provano le manovre rianimatorie e si decide di trasportare la ragazza in ospedale. Per la diciannovenne però non c’è più niente da fare. Muore durante il trasporto. Intanto i ragazzi avevano avvisato le loro famiglie. Ragazzi sconvolti per la morte di una amica con cui avevano scherzato fino a pochi minuti prima. Vengono avvertiti i genitori della ragazza, che partono subito per la Campania.

La Guardia Costiera e, nel riquadro, Aurora Bellini, 19 anni, la ragazza morta in gita scolastica

Il corpo della ragazza è stato prima portato a Castellamare di Stabia e poi trasferito a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La procura ha aperto un fascicolo. Secondo quanto emerso dai primi rilievi medici non si esclude che la ragazza possa essere stata vittima di un infarto. Intanto, è totale il cordoglio nella frazione grossetana di Batignano, dove gli stessi genitori della ragazza, Paolo e Erika, sono molto conosciuti. Autora lascia anche la sorella gemella Martina.

E arrivano in mattinata i messaggi di cordoglio. Tra cui quello del ministro dell’Istruzione Valditara: "Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa dell'Istituto Manetti Porciatti di Grosseto, deceduta durante una gita scolastica. Alla famiglia, ai compagni e ai docenti rivolgo la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore".

"È con grande tristezza che apprendo della scomparsa di una vita così giovane – dice il Ministro del Turismo Daniela Santanché – In momenti come questo, le parole non possono esprimere pienamente il dolore e la sofferenza che colpiscono la famiglia, gli amici e la comunità scolastica. È fondamentale unirci in questo momento di lutto e offrire supporto a chi è stato colpito da questa immane tragedia. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della studentessa e a tutti i compagni di scuola, ai quali rinnovo la mia vicinanza in questo momento di grande dolore".

“Addio Aurora”, si legge sui social network dalla gente di Batignano, dove tutti si conoscono e dove tutti avevano visto crescere la ragazza. Appassionata di pattinaggio, Aurora frequentava la quarta del “Manetti Porciatti”. Profondo il cordoglio dell’istituto che sta supportando la famiglia in queste ore tragiche. La comitiva composta da studenti e professori, che con il traghetto è arrivata a Palermo nella mattina di martedì 18 marzo, rientrerà velocemente a Grosseto.