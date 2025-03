“Ha perso i sensi improvvisamente”: 17enne muore in gita scolastica, era in nave

Grosseto, 18 marzo 2025 – “Ha perso i sensi improvvisamente”. Una tragedia che lascia senza fiato quella accaduta su un traghetto tra Napoli e la Sicilia nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo. Una ragazza di dicassette anni, studentessa di un istituto superiore, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, è morta sulla nave per un malore che non le ha lasciato scampo. Era in gita scolastica con compagni e genitori. Era sera, la nave era partita da non molto.

I ragazzi erano nelle loro cabine. Ci sarebbe stato l’allarme da parte di una compagna. La comitiva è uscita subito dalle cabine stesse. Le telefonate di emergenza al 118 e alla Guardia Costiera da parte dell’equipaggio dell’imbarcazione sono partite subito.

Ma per la ragazza, raggiunta dal personale medico partito da Napoli, non c’è stato niente da fare. E’ stata trasportata in ospedale nel capoluogo campano ma il suo cuore ha smesso di battere. Sarebbe improvvisamente svenuta, come appunto raccontano i compagni.

Nessun accenno di malessere nelle ore precedenti. La comitiva stava raggiungendo la Sicilia per un viaggio di istruzione. Belle giornate, da trascorrere tra visite culturali e divertimento. Poi la tragedia. I genitori della giovane sono stati avvisati subito, così come i genitori degli altri ragazzi. La famiglia della ragazza è partita immediatamente per la Campania.