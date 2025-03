Studentessa muore in gita: tragedia sul traghetto, malore nella notte

Grosseto, 18 marzo 2025 – Tragedia sul traghetto Napoli Palermo, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo. Una ragazza delle scuole superiori, del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, è morta sulla nave mentre con la classe stava raggiungendo la Sicilia. Aveva 17 anni.

La comitiva era diretta sull’isola per un viaggio di istruzione. La ragazza ha avuto un malore. Sono stati i compagni di classe, e in particolare la compagna con cui divideva la cabina a dare l’allarme. La giovane avrebbe perso conoscenza. Immediata la chiamata di emergenza.

Una imbarcazione della Guardia Costiera è partita da Napoli insieme al personale medico. Raggiunta la nave, sono iniziate subito le manovre di rianimazione. Le condizioni della ragazza erano disperate.

E’ morta durante il trasporto in ospedale. I genitori sono stati subito avvisati e sono partiti per la Campania. Dolore a Grosseto. Il mondo scolastico è sconvolto per una tragedia in quella che doveva essere una bella gita per scoprire la Sicilia.

Quando c’è stato il malore, la nave non era lontana da Napoli. La comitiva è arrivata nella mattina di martedì a Palermo affranta dal dolore. Il gruppo, con studenti e professori, ripartirà subito dalla Sicilia per raggiungere Grosseto. Profondo il cordoglio in città.