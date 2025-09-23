Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaAttrazioni in ’quota’ ’ContessaLand’. Tutto pronto per il taglio del nastro
23 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Attrazioni in ’quota’ ’ContessaLand’. Tutto pronto per il taglio del nastro

Attrazioni in ’quota’ ’ContessaLand’. Tutto pronto per il taglio del nastro

Sabato l’inaugurazione del parco ludico realizzato al Prato della Contessa. L’ingresso per i bambini sarà gratuito.

Sabato l’inaugurazione del parco ludico realizzato al Prato della Contessa. L’ingresso per i bambini sarà gratuito.

Sabato l’inaugurazione del parco ludico realizzato al Prato della Contessa. L’ingresso per i bambini sarà gratuito.

Per approfondire:

Sabato mattina sarà inaugurato il nuovo parco ludico "ContessaLand", realizzato al Prato della Contessa (il parco è già attivo). L’evento, che vedrà la partecipazione di sindaci, docenti delle scuole superiori, maestri di sci e professionisti del territorio, sarà anche l’occasione per presentare tutti gli interventi portati avanti dal 2023 al 2025 nell’ambito del progetto "NonSoloNeve", nato con l’obiettivo di ampliare e destagionalizzare l’offerta turistica dell’Amiata.

Il nuovo parco, pensato per famiglie e bambini, sorge su una vecchia pista da sci dismessa, trasformata in un’area moderna e attrezzata con tapis roulant, piste per bob, tubing e scivoli. Un intervento reso possibile grazie a finanziamenti regionali e statali, e simbolo di una strategia turistica che guarda al futuro. Tra le opere più rilevanti figura la revisione della seggiovia Macinaie, indispensabile per garantire l’operatività invernale dell’area sciabile e del bike park estivo. Sulle sciovie "Asso di Fiori" e "Jolly" è stato installato il fondo Neveplast, che consente l’utilizzo anche in caso di scarso innevamento e la risalita dei biker durante l’estate. Sono stati inoltre acquistati traini speciali per il trasporto di bici e potenziati i percorsi con nuove linee, tra cui la spettacolare "Rodeo Line" pensata per biker esperti. È stata completata anche la pista illuminata alle Macinaie, che collega Jolly e Asso di Fiori con un nuovo tapis roulant, rendendo l’area fruibile anche per eventi serali e sciatori principianti. Sul fronte ambientale, è stato riqualificato l’invaso Pratolungo e avviato un nuovo impianto di innevamento artificiale per l’area Bellaria–Contessa, a beneficio anche del parco giochi. Un’attenzione speciale è stata riservata al benessere con la creazione del Sentiero di Terapia Forestale, lungo 3 chilometri, dotato di aree di sosta e cartellonistica. Completa il quadro l’acquisto delle sciovie Asso di Fiori e Bellaria da parte del Comune, per garantire sostenibilità gestionale e utilizzo anche in estate. Da sabato fino all’11 ottobre, l’ingresso al ContessaLand sarà gratuito per tutti i bambini residenti nei comuni dell’Ambito turistico Amiata.

Nicola Ciuffoletti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoBambini