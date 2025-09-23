Il sindaco: "Lavoriamo per risolvere la vicenda"

Il Comune era stato informato ufficialmente già la scorsa settimana e da quel momento è iniziato il lavoro per arrivare alla risoluzione del problema. E’ quanto dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ieri, appunto, ha confermato di essere a conoscenza della situazione che si è venuta a creare.

"L’Amministrazione comunale – dice il primo cittadino – ha ricevuto la scorsa settimana una comunicazione da parte di un Istituto di credito nella quale veniva segnalato il mancato pagamento di alcune rate di mutuo relative al centro sportivo di Roselle, a carico dell’Unione Sportiva Grosseto. Il Comune, in qualità di garante, è chiamato a farsi carico dell’importo dovuto. Ricevuta la nota, l’Amministrazione si è immediatamente attivata e anche questa mattina (ieri per chi legge, Ndr) si è svolta una riunione con i dirigenti competenti per analizzare la situazione e individuare la soluzione più adeguata. Vi è tempo fino a metà ottobre per definire il percorso da intraprendere e garantire la corretta gestione della vicenda nell’interesse di tutti".

La delibera del Consiglio comunale numero 94 del 16 aprile 2018 (quella con la quale è stata data via libera alla garanzia fideiussoria da parte del Comune nei confronti dell’Us Grosseto) prevede la sua decacenza nel caso in cui restino inevase tre rate: "La concessione dell’impianto – si legge in delibera – si intenderà risolta immediatamente di diritto con contestuale rilascio della struttura da parte della società, senza che la stessa possa opporre eccezione alcuna o pretendere risarcimenti di alcun genere".

Da tempo l’Us Grosseto chiedeva la realizzazione dei nuovi spogliatoi all’interno del Centro sportivo di Roselle e la questione dei finanziamenti regionali ottenuti per la loro costruzione ma non utilizzati ha evidentemente scoperchiato una pentola dentro al quale i rapporti fra dirigenti unionisti e amministratori comunali ’ribollivano’ da tempo.

E’ chiaro che tutte le parti abbiano comunque l’interesse a ricucire lo strappo, se non altro per garantire un tranquillo svolgimento della stagione sportiva non solo alla prima squadra, ma anche alle decine di atleti del settore giovanile biancorosso. Un muro contro muro non se lo deve augurare nessuno.