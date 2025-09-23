Un ’conto’ aperto. Centro di Roselle: "Rate non pagate". Lamioni: "Sì, per scelta"

Si è aperta una parentesi spigolosa nei rapporti fra Banca Tema, Us Grosseto e Comune di Grosseto. L’istituto di credito nei giorni scorsi ha informato l’Amministrazione comunale che le ultime tre rate del mutuo acceso per i lavori al Centro sportivo di Roselle non sono state pagate (per un totale di circa 16mila euro) e che ce n’è una quarta in scadenza l’11 ottobre che porta il saldo complessivo a poco più di 60mila euro. Oneri che ricadono sull’Us Grosseto – in quanto società che gestisce l’impianto sportivo –, ma che passerebbero in capo al Comune (in quanto fideiussore del prestito nei confronti della Banca) nel caso in cui, appunto, la società non gli onorasse. Il mutuo di circa 3 milioni è stato acceso nel 2018, quando l’Us Grosseto aveva un’altra dirigenza, e ha una durata di 30 anni. Una lettera che ha comprensibilmente agitato non poco le acque negli ambienti interessati e Giovanni Lamioni, patron dell’Us Grosseto, ha voluto chiarire la situazione: "E’ stata una scelta ponderata per protesta nei confronti del Comune e, in ogni caso, ogni rata sarà da noi saldata nei tempi previsti".

Perché allora la decisione di lasciare in sospeso le tre precendti rate? Lo spiega lo stesso Lamioni. "Negli ultimi anni – dice – la società ha investito direttamente diverse centinaia di migliaia di euro nella struttura (dalla ristrutturazione della foresteria al nuovo gazebo) senza che il Comune di Grosseto sia mai intervenuto economicamente, a differenza di quanto avvenuto su altri impianti sportivi cittadini. Proprio per colmare questa lacuna, io stesso mi sono adoperato personalmente per richiedere un contributo affinché la Regione Toscana finanziasse la riqualificazione degli spogliatoi del Centro sportivo. A seguito di questo, nel mese di giugno la Regione ha deliberato un contributo di 250.000 euro, regolarmente comunicato al Comune. Nonostante ciò, l’amministrazione non ha avviato la procedura di affidamento dei lavori, chiedendo invece una proroga che ha fatto slittare l’intervento al bilancio 2026 e giustificando la proroga sostenendo che non ci fossero più i tempi tecnici per effettuare la rendicontazione entro il 31 dicembre. Invece, se avessero dato l’incarico a luglio, al più tardi a metà settembre i lavori sarebbero stati ultimati e il Comune avrebbe avuto tutto il tempo per rendicontare entro il 31 dicembre. Infatti su 250mila euro, l’importo reale dei lavori è di 130 mila euro e il resto sono somme a disposizione, Iva e tecnici. Ciò significa che gli spogliatoi, che avrebbero potuto essere terminati ai primi di settembre del 2025, saranno pronti (nella migliore delle ipotesi) solo a stagione sportiva conclusa. Questa situazione appare a dir poco paradossale: un ente pubblico, la Regione, stanzia risorse per un’opera, mentre un altro ente pubblico, il Comune di Grosseto, non riesce a utilizzarle nei tempi e di fatto le rimanda indietro, penalizzando così l’Us Grosseto e le centinaia di ragazzi e ragazze iscritti alle attività sportive. Come segnale di forte risentimento, la società ha volutamente ritardato il pagamento delle rate relative al Centro sportivo, che saranno comunque saldate entro l’11 ottobre, ovviamente. Si tratta di un gesto simbolico per sottolineare un comportamento che riteniamo inqualificabile. US Grosseto 1912 continuerà a garantire il massimo impegno per lo sviluppo delle proprie strutture e per offrire ai giovani calciatori e agli atleti della prima squadra condizioni adeguate, ma non può tacere davanti a decisioni che danneggiano l’intero movimento calcistico cittadino. Oltretutto, lo scorso 14 settembre avevamo già informato il Comune di questa nostra decisione. Per cui, tutti sapevano tutto".