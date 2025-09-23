"I funzionari devono seguire le indicazioni"

Il Comune fa chiarezza tra gestione e governo, il sindaco Armando Schiaffino (nella foto) precisa sulle responsabilità e sui ruoli del responsabile del servizio finanziario.

"Riteniamo indispensabile chiarire l’importanza nel rispetto dei ruoli e dei diversi livelli di responsabilità nell’amministrare la cosa pubblica – dice Schiaffino –. Nella pubblica amministrazione non sono possibili interpretazioni ’originali’ o deroghe. Non esistono neppure margini di contrattazione quando vengono travalicate le regole. La vicenda relativa al dipendente Federico Ortelli, responsabile del Servizio finanziario, è tutta caratterizzata dal mancato rispetto delle funzioni che il contratto prevede. I pubblici funzionari devono, infatti, seguire le indicazioni degli organi di governo senza tentare di orientare in altro modo l’azione politica. I pareri recentemente espressi dal responsabile del Servizio finanziario su atti dell’ente non possono essere considerati di natura tecnica, configurano valutazioni di carattere politico. Invitiamo in tal senso la Uip Fp ad approfondire la loro inopportuna presa di posizione fondata su affermazioni prive di fondamento. Sulla gestione e sulla carenza di personale del Comune la giunta ha già avanzato una proposta di risoluzione dei problemi e ribadisce la disponibilità ad attivare una convenzione con la Provincia che ha garantito supporto con proprio personale. Esiste, però, su tutti, un bisogno del Comune di Isola del Giglio: garantire in pianta stabile un segretario comunale. La giunta vuole procedere all’assunzione definitiva di un segretario, organo obbligatorio in ogni Comune. Ogni azione tesa a rallentare o impedire le procedure di individuazione e selezione viene e verrà considerata di ostruzionismo indebito e come tale affrontata con gli strumenti di legge".