"Gli Sbandieratori avranno un luogo dove allenarsi"

La Compagnia Sbandieratori per l’inverno avrà un tetto sotto il quale allenarsi. E’ quanto dicono sia la sindaca Irene Marconi (nella foto) che Stefano Martinozzi, Rettore della Società dei Terzieri Massetani.

"Gli Sbandieratori – dice la prima cittadina – hanno a disposizione più spazi dell’anno precedente e si alleneranno sempre in Poggio il giovedì dalle 18 in poi, il venerdì sera dalle 21 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 16". Quindi dal Palazzo si respingono e si smentiscono in maniera categorica, tulle le lamentele, uscite da qualcuno che, evidentemente, non conosceva gli sviluppi della situazione.

"Lo scorso 2 settembre – dice Stefano Martinozzi – il sottoscritto alla presenza degli organi istituzionali e della componente tecnica della Società dei Terzieri Massetani (ovvero gli Sbandieratori e i Musici), unitamente alla presenza del presidente dell’associazione che ha in gestione la struttura della pista coperta di Poggio siamo addivenuti a concordare che gli Sbandieratori e i Musici avranno a disposizione la struttura per i loro allenamenti nei giorni di giovedì, venerdì e sabato in tre fasce orarie diverse per soddisfare le esigenze lavorative e scolastiche di tutti gli attori per i mesi da ottobre a maggio. La sera stessa al Magistrato, organo direzionale della Società dei Terzieri Massetani, presenti i tre Priori dei Terzieri, il Sindaco e l’assessore competente, detto accordo è stato approvato all’unanimità con soddisfazione di tutti visto che negli anni passati i giorni a disposizione erano uno fisso ed uno a settimane alterne. È pertanto evidente a tutti che gli Sbandieratori e i Musici avranno un tetto per l’inverno".

Roberto Pieralli