Allerta meteo?. Parchi e scuole saranno chiusi

CASTIGLIONEIn caso di allerta meteo arancione per pioggia, temporali e dissesto idrogeologico dei reticoli idraulici (non per vento forte e mareggiate), scatterà automaticamente la chiusura di scuole, di ogni ordine e grado, parchi gioco e cimiteri. È questa, in sintesi, la modifica al Piano di Protezione Civile del Comune di Castiglione della Pescaia approvata dalla Giunta comunale. Ciò significa che ogni volta che la Regione Toscana diffonde, per la "Zona E3", un’allerta meteo con codice arancio per rischio idraulico, idrogeologico o piogge e temporali forti, il Comune ha l’obbligo di emettere ordinanza di chiusura per plessi scolastici, parchi e cimiteri pubblici. Un aggiornamento importante che permetterà di evitare ogni volta lunghe attese e incertezze sulla comunicazione delle chiusure, dare più tempo alle famiglie per organizzarsi, agire in ottica di prevenzione, soprattutto quando si tratta della tutela dei minori. La decisione di chiudere le scuole, infatti, è legata soprattutto alla necessità di garantire la sicurezza del trasporto scolastico: il territorio del comune di Castiglione della Pescaia è molto vasto e, in condizioni di allerta per piogge intense, diventa prioritario non mettere a rischio gli studenti che utilizzano lo scuolabus. "Ci saranno situazioni in cui la chiusura potrà sembrare a posteriori non necessaria – spiegano dal Comune -, e altre in cui si rivelerà una scelta fondamentale, ma la linea guida resta sempre la stessa: la sicurezza prima di tutto".