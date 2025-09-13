Campagnatico, tempo di Palio. La festa entra nel vivo. Stasera corrono le donne

CAMPAGNATICOIl Palio dei ciuchi di Campagnatico entra nel vivo. La 68esima edizione della corsa dei ciuchi più importante della Maremma vedrà in questi due giorni il suo culmine con la corsa in via Roma, che proprio ieri ha visto stendere la terra per l’inizio delle prove. E sono state proprio le prime prove quelle che hanno dato il via ai soliti screzi e pronostici che mettono un po’ di ’pepe’ tra le quattro contrade: Centro (rosso e blu listato di bianco), Pieve (rosso e giallo), Castello (rosso e bianco) e Santa Maria (bianco e celeste) sono pronte ad alzare il cencio dipinto da Valerio Funaro che è stato presentato proprio qualche sera tra gli applausi e lo stupore generale. Ma la corsa sarà preceduta da una serie di eventi.

Oggi dalle 16 in piazza Dante ci sarà l’animazione per i bambini e in via Roma prima sgambata delle ciuche delle contrade (prova a 4). Nel piazzale a Poggionovo, dalle 19.30, apertura dello stand gastronomico e poi l’’Agrodolce Band’. Domani sarà il giorno clou: si comincia alle 10.45 nella chiesa di San Giovanni con la processione, offerta del cero dei bambini delle contrade e benedizione del Palio. Alle 12 a Poggionovo apertura dello stand gastronomico mentre dalle 15.30 da piazza Dante ci sarà la partenza del corteo storico con gli Sbandieratori di Castiglion Fiorentino, la banda ’Città di Grosseto’ e il gruppo Falconieri della Maremma.

Alle 18 il via alla corsa su via Roma, prima con le due semifinali e a seguire la finalissima che assegnerà il 68° palio dei ciuchi. Ancora in alto mare le monte che sono state decise solo ieri nella prova generale che si è corsa in via Roma, tra un bel numero di appassionati che stanno cercando di capire chi prevarrà in via Roma. Cresce l’attesa intanto anche per la prima edizione del Palio delle donne, che correranno rigorosamente a pelo delle ciuche, stasera sul tufo di via Roma. Le quattro contrade dovrebbero sfidarsi in un’unica corsa. "Abbiamo deciso di provare anche questa esperienza – ha detto Moreno Priori, presidente della Pro Loco di Campagnatico, ex fantino plurivittorioso con la contrada del Centro – E’ un’idea che è venuta fuori durante le riunioni e domani (stasera ndr.) vedremo cosa succederà. Ci sono delle ragazze che vanno davvero forte. Per il resto tutto sta andando per il verso giusto, la macchina è ben rodata e stiamo aspettando la corsa. Che è la cosa che infiamma i cuori di tutti i campagnatichesi".