Al Trofeo Roccaviva vittoria di Serafini

Fuga per la vittoria quella messa in scena da Flavio Serafini (foto) nel Trofeo Rocciaviva, gara di ciclismo amatoriale Uisp, organizzata dal Team Marathon Bike al Grilli di Gavorrano. Il via dal bar la Curva del Grilli, con i corridori che si sono confrontati su un tracciato di circa 65 chilometri con il finale di gara posto nello strappo della strada che porta Giuncarico, dopo aver toccato le località Castellaccia e Pian dei Bichi.

Troppo forte per tutti il ventunenne atleta della Swatt cCub, sceso da Carrara di proposito per confrontarsi con i più forti atleti che solitamente si danno appuntamento in Maremma per sfidarsi. La cronaca della gara vede subito Serafini protagonista. Infatti al terzo giro stacca i compagni di fuga Orcame e Giuntoli sullo strappo di Giuncarico e inizia una sorta di cronometro con dietro un gruppetto di corridori che non sono riusciti a colmare il distacco anche se all’ultimo il divario è stato di solo pochissimi secondi.

Resterà nella storia della corse in Maremma la bellissima cavalcata di Serafini culminata nella sua prima vittoria. Dietro di lui il gruppetto di corridori che l’ha inseguito per tutta la gara con Diego Giuntoli che ha preceduto Marco Diamanti, Ennio Lonzi, Iuri Pizzi e un sorprendente Piero Rinaldini.