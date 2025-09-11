Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Firenze
Fiorentina-Napoli, i provvedimenti di circolazione
11 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Fiorentina
Fiorentina-Napoli, i provvedimenti di circolazione

La squadra viola torna allo stadio Franchi. Ecco le strade chiuse e le altre decisioni intorno alla struttura per garantire la sicurezza di tutti

Firenze, 11 settembre 2025 - Sabato 13 settembre torna il campionato di serie A allo stadio Franchi con la Fiorentina in campo contro il Napoli. L’incontro inizierà alle 20.45. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali su suolo pubblico presenti nell'area del settore ospiti dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata. Il mercato rionale dovrà chiudere alle 13. Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico si può consultare il sito di Autolinee Toscane.

