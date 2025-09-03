“Nato il 13 marzo”: il documentario su Picchio De Sisti selezionato dal festival “Sport Movies & Tv”

Firenze, 3 settembre 2025 – Dall’esordio nella Roma allo scudetto con la Fiorentina 1968-69, dal trionfo negli Europei 1968 alla mitica semifinale mondiale Italia-Germania nel 1970. Le tappe della grande carriera di Giancarlo De Sisti, detto “Picchio” (dal nome della trottola a Roma) sono ripercorse dal documentario della Nazione intitolato “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”.

Il documentario, realizzato dal giornalista Roberto Davide Papini (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console) è stato selezionato per partecipare a “Sport Movies & Tv 2025 – 43esimo Milano International Ficts Fest” (www.sportmoviestv.com).

Un percorso non solo nella carriera, ma anche nella vita di “Picchio” De Sisti, un racconto attraverso gli anni seguendo la crescita di un campione, ma soprattutto di un uomo generoso e umile, nonostante i grandi palcoscenici calcati.

“Sport Movies & Tv” è la finale di 20 festival (nei 5 continenti) del “World Ficts Challenge” campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura dello sport e della comunicazione in programma a Milano dal 7 all’11 ottobre 2025.