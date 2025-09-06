“Nato il 13 marzo”, ecco il trailer del documentario su De Sisti

Firenze, 6 settembre 2025 – E’ online il trailer del documentario “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”.

Il documentario, realizzato per “La Nazione” dal giornalista Roberto Davide Papini (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console) e racconta la vita e la carriera di uno dei grandi protagonisti della storia del calcio italiano (e non solo). De Sisti, dopo l’esordio nella sua Roma, passa a Firenze dove vince lo scudetto 1968-69, mentre in Nazionale vince gli Europei del 1968 ed è uno degli “eroi” della semifinale mondiale del 1970: Italia-Germania 4-3.

Il documentario della “Nazione” è stato selezionato per partecipare a “Sport Movies & Tv 2025 – 43esimo Milano International Ficts Fest” (www.sportmoviestv.com).

Un percorso non solo nella carriera, ma anche nella vita di “Picchio” De Sisti, un racconto attraverso gli anni seguendo la crescita di un campione, ma soprattutto di un uomo generoso e umile, nonostante i grandi palcoscenici calcati.

“Sport Movies & Tv” è la finale di 20 festival (nei 5 continenti) del “World Ficts Challenge” campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura dello sport e della comunicazione in programma a Milano dal 7 all’11 ottobre 2025.