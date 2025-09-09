La Corsa dei Tre Parchi fa tredici e unisce sport e sociale

Firenze, 9 settembre 2025 – Domenica 14 settembre torna a Firenze la 13ª edizione della Corsa dei Tre Parchi, manifestazione organizzata dall’Asd Gs Le Torri Podismo. Il percorso attraverserà tre polmoni verdi del Quartiere 4: il Parco Argingrosso, il Parco delle Cascine e il Parco di Villa Vogel. L’evento è promosso dall’Asd Gs Le Torri Podismo sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Coni regionale, in collaborazione con il Quartiere 4.

La gara rinnova per la settima volta il ricordo della socia del sodalizio Le Torri Oretta Lazzeri e sarà valida anche per il 3° Trofeo Fondazione Ronald e per il 21° Trofeo Camangi. Il tracciato competitivo, interamente pianeggiante, si sviluppa sulla distanza classica di 11 km, mentre per chi preferisce un impegno più leggero è prevista una passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri.

Come da tradizione, la corsa avrà anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia/Casa Ronald McDonald Firenze. A documentare la giornata ci sarà il servizio fotografico esclusivo a cura della Ets Regalami un sorriso, da sempre presente negli eventi dove sport e solidarietà si incontrano.

