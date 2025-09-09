Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Firenze
SportLa Corsa dei Tre Parchi fa tredici e unisce sport e sociale
9 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
La Corsa dei Tre Parchi fa tredici e unisce sport e sociale

L’evento podistico è in calendario per domenica 14 settembre, organizza il Gs Le Torri

Nella foto di Regalami un Sorriso uno scatto da una precedente edizione della corsa

Nella foto di Regalami un Sorriso uno scatto da una precedente edizione della corsa

Firenze, 9 settembre 2025 – Domenica 14 settembre torna a Firenze la 13ª edizione della Corsa dei Tre Parchi, manifestazione organizzata dall’Asd Gs Le Torri Podismo. Il percorso attraverserà tre polmoni verdi del Quartiere 4: il Parco Argingrosso, il Parco delle Cascine e il Parco di Villa Vogel. L’evento è promosso dall’Asd Gs Le Torri Podismo sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Coni regionale, in collaborazione con il Quartiere 4.

La gara rinnova per la settima volta il ricordo della socia del sodalizio Le Torri Oretta Lazzeri e sarà valida anche per il 3° Trofeo Fondazione Ronald e per il 21° Trofeo Camangi. Il tracciato competitivo, interamente pianeggiante, si sviluppa sulla distanza classica di 11 km, mentre per chi preferisce un impegno più leggero è prevista una passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri.

Come da tradizione, la corsa avrà anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia/Casa Ronald McDonald Firenze. A documentare la giornata ci sarà il servizio fotografico esclusivo a cura della Ets Regalami un sorriso, da sempre presente negli eventi dove sport e solidarietà si incontrano.

