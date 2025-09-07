Grande festa per la 13esima Scarpinata Settimellese: spettacolo e vittorie per l’Atletica Calenzano

Calenzano (Firenze), 7 settembre 2025 – Grande successo di partecipazione per la 13ª Scarpinata Settimellese, appuntamento ormai tradizionale che segna la fine dell’estate e il ritorno dei podisti alle grandi manifestazioni.

LA CLASSIFICA

La corsa, organizzata dalla APD 7° Miglio sotto l’egida del CSI e in collaborazione con il Comitato UISP di Firenze, ha proposto un tracciato competitivo di 10 km e un percorso ridotto di 5 km per i passeggiatori. Il tracciato, totalmente ridisegnato per esigenze logistiche, non ha tradito le aspettative: suggestivo e impegnativo, con la celebre scalinata affrontata quest’anno per ben due volte. Una fatica dura, ma che tutti i partecipanti hanno giudicato più che ripagata dalla bellezza e dall’atmosfera della gara.

I protagonisti In campo maschile trionfo dell’Atletica Calenzano, con la doppietta di Emanuel Ghergut (già vincitore nel 2021) e Samuele Oskar Cassi, seguiti da Lorenzo Castro (Maiano). Al femminile vittoria di Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia), davanti a Elisa Carli (Montecatini Marathon) e Giada Abbatantuono (GP Parco Alpi Apuane). Per l’Atletica Calenzano è arrivato anche il successo a squadre, sia nella classifica a punti sia in quella per numero di partecipanti, a conferma di una giornata memorabile per i colori gialloblù. Il valore oltre la corsa La manifestazione ha voluto anche dare spazio alla solidarietà, premiando la ETS Regalami un sorriso, che ha curato il servizio fotografico esclusivo della gara devolvendo, come sempre, un generoso contributo a sostegno delle proprie attività benefiche.

