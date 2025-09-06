Staffetta a Capannori, di corsa ricordando Luigi Gianni

Capannori (Lucca), 6 settembre 2025 – La “Staffetta 2 miglia per la vita pro Ail” non è stata soltanto una gara, ma soprattutto un ricordo vivo, un abbraccio collettivo nel nome di Luigi Gianni, amico sincero e podista appassionato, che ci ha lasciato troppo presto ma che continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto. Un numero davvero importante di atleti ed ex podisti ha voluto essere presente, stringendosi con affetto attorno alla moglie Isolina e al figlio Roberto. Una testimonianza concreta di quanto Luigi fosse amato e di quanto profonda sia l’eredità che ha lasciato.

L’organizzazione è stata curata dal G.S. Lucchese, con il patrocinio del Comune di Capannori e l’assistenza tecnica del Gs Alpi Apuane sotto l’egida del Comitato Uisp. La gara, una staffetta di 2 miglia per 2 concorrenti, si è svolta su un circuito cittadino e ha visto grande partecipazione. Il ricavato è stato interamente destinato all’Ail – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che da anni sostiene la ricerca scientifica e finanzia studi e laboratori in tutta Italia.

Ma il valore più grande dell’evento è stato quello di onorare la memoria di Luigi Gianni. Un male incurabile lo ha portato via all’affetto dei suoi cari, ma non alla sua comunità, che lo ricorda come uomo, amico e podista: sempre capace di correre con il cuore e con il sorriso. Luigi non è stato solo un atleta, ma un testimone di passione e amicizia, capace di scrivere insieme alla sua famiglia pagine indelebili nella storia del podismo, lasciando un segno che nessuna assenza potrà cancellare.

Un ringraziamento speciale è andato alla Ets Regalami un sorriso, che ha curato il servizio fotografico esclusivo dell’evento, immortalando non soltanto la corsa, ma soprattutto i momenti più intensi del ricordo e della solidarietà. Proprio per questo contributo prezioso, il Gs Lucchese ha voluto destinare all’associazione un generoso contributo liberale, riconoscendo il valore di chi, attraverso la fotografia, trasforma lo sport in memoria, emozione e beneficenza.

